Mujeres generación Madonna

Feliz día internacional de la mujer. Hace unos días la reina del pop, Madonna, publico en su cuenta de Instagram “Happy Birthday to Me and Controversy! #likeaprayer” Celebrando los 30 años de su controversial álbum, canción y video. View this post on Instagram 30 years ago today I released Like a Prayer and made a video …

