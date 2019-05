¡Olvídate del insomnio con este truco!

Ya les he contado en otras oportunidades que padezco de insomnio y ansiedad, y obviamente esto tiene consecuencias. Muchas cosas he probado para resolverlo, algunas me han servido temporalmente y otras…ni cosquillas me hacen. ¡Y precisamente al leer esta nota encontré otra posible solución! Según un estudio realizado por la Sociedad Española de Neurología, dormir …

Continuar leyendo “¡Olvídate del insomnio con este truco!”