Meghan Markle y el príncipe Enrique revelan el rostro y nombre de su hijo

La pareja real Meghan Markle y el príncipe Enrique presentaron en público a su hijo por primera vez, a dos días de su nacimiento. Revelaron que el nombre que eligieron para el pequeño es Archie. The Duke and Duchess of Sussex were photographed earlier today with their newborn son at Windsor Castle. The baby has been named Archie Harrison Mountbatten-Windsor. …

