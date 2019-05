El entrenador del Manchester City Pep Guardiola se impuso este martes al técnico del Liverpool Jürgen Klopp como mejor preparador de la temporada en Inglaterra, un trofeo que decide la Asociación de Entrenadores del fútbol inglés.

"It’s an honour to receive this award"

Back-to-back @BarclaysFooty Manager of the Season awards for Guardiola ➡️ https://t.co/tO7LJyfhdd pic.twitter.com/ecJIivxKsX

— Premier League (@premierleague) May 14, 2019