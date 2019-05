¿Que papel juega Becky G en Aladdin?

Becky G sigue sorprendiendo a sus seguidores. Esta vez, la cantante conocida por interpretar temas del género urbano, anunció que cantará el tema oficial de “Aladdín” (“A Whole New World”) en español junto al ex integrante de One Direction, Zayn Malik. Fue muy difícil mantener esto en secreto. Estoy tan feliz de ser parte de …

Continuar leyendo “¿Que papel juega Becky G en Aladdin?”