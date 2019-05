“Aladdín” es considerada un éxito total en taquilla

Sin duda el 2019 ha sido un año muy emocionante para la pantalla grande. Después del éxito de “Capitana Marvel” y “Avengers: Endgame”, Disneyse ubicó primero en la lista de las películas más taquilleras de Estados Unidos y Canadá con la versión en “live action” de “Aladdín”. Disney’s #Aladdin is the #1 Movie in the World. …

Continuar leyendo ““Aladdín” es considerada un éxito total en taquilla”