Los estrenos de series para julio en Netflix

Series #1 Stranger Things (temporada 3) 04/julio/2019 El verano también llegó a Hawkins, sólo que allá están en 1985. Las vacaciones no serán aburridas gracias al nuevo y deslumbrante centro comercial… Ah, claro, y también por los espías soviéticos y las ratas rabiosas. #2 Orange is the New Black (temporada 7) 26/julio/2019 La temporada final de esta serie se …

