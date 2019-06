¿Cómo es superar una relación tóxica, según 6 mujeres?

No es fácil, realmente no es nada fácil.Mucha gente piensa que es un proceso de soltar, dejar ir y estar como nueva, pero no es así.Para soltar debes tener fuerza y valor para aceptar que él te está lastimando; para dejar ir debes ser fuerte para irte y, sobre todo, para no querer volver; y …

Continuar leyendo “¿Cómo es superar una relación tóxica, según 6 mujeres?”