Uno de los grandes temas que Bad Bunny no ha lanzado

LA FELICIDAD ESCRITA POR BAD BUNNY Bad Bunny habló sobre una canción que escribió durante una turbulencia, pero que todavía no ha grabado porque quiere lanzarla en un álbum más personal. “Hay una canción que no he grabado aún y la escribí hace como un año. Y yo creo que es de las canciones más …

