“Como si fuera la primera vez” llega a Netflix en julio

Entre las novedades de Netflix para julio 2019 hay mil opciones para una tarde de películas y series. Además de los esperados estrenos de Stranger Things, La casa de papel y la última temporada de Orange is The New Black, hay varias películas para todos los gustos. Uno de los estrenos de Netflix para julio …

Continuar leyendo ““Como si fuera la primera vez” llega a Netflix en julio”