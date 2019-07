Acá te contamos al razón por la que Diane Keaton siempre usa sombreros

Diane Keaton explicó sus muy justificadas razones para usar sombreros, accesorio que ya es parte de su look y su estilo personal para vestir. Los sombreros forman parte del look de la actriz desde la película ‘Annie Hall’, con sus inolvidables trajes masculinos, camisas blancas, chalecos, mismos que no provenían de utilería, sino de su …

Continuar leyendo “Acá te contamos al razón por la que Diane Keaton siempre usa sombreros”