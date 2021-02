Covid-19: Salud contabiliza 163 mil 247 casos acumulados en el país

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) brindaron la actualización de datos por casos de Covid-19.

Indicaron que durante la jornada correspondiente al domingo 7 de febrero se realizaron 736 pruebas.

Casos de coronavirus

Este día se registraron las siguientes cifras con relación al efecto de la pandemia en el país:

Casos positivos: 105

Pacientes recuperados: 403

Pacientes fallecidos en las últimas 24 horas: 0

Casos de fallecimientos registrados en la actualización, pero ocurridos en días anteriores: 38

Las cifras fueron obtenidas del tablero de información sobre la situación de la pandemia en el país que implementó la cartera de Salud.

Actualización de datos

Los datos generales hasta el momento a nivel nacional son:

Total de casos: 163 mil 247

Casos activos: 7 mil 580

Pacientes recuperados: 149 mil 745

Pacientes fallecidos: 5 mil 922

Las autoridades de la cartera salubrista hicieron un llamado a la población para continuar tomando medidas de prevención, especialmente el uso de mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social.

“Tuve miedo de morir”

Manuelito Morales, un paciente recuperado de Covid-19, brindó declaraciones al momento de su egreso del hospital temporal del Parque de la Industria.

En un video publicado por la cartera de Salud, se le escucha relatar los difíciles momentos que vivió debido a esta enfermedad.

“Uno cree que no le va a pasar, pero a pesar de cuidarme mucho, me tocó. Yo sé que si Dios me los puso a ustedes (el personal de salud) en mi camino es porque viene Manuelito, la segunda parte”, dijo.

“Yo venía muy mal y tuve miedo de morir”, expresó visiblemente conmovido.

Añadió que nunca imaginó que en este “bendito hospital”, como lo calificó, hubiera tanto amor y dedicación.

“¡Gracias al personal de salud por su compromiso y servicio, desde aquel que levanta la basura, hasta el médico, las enfermeras, el que sirve la comida, todos!”, añadió.

Y antes de tocar el timbre “de la victoria” que anuncia la recuperación de una persona antes de dejar el centro asistencial, señaló que la victoria es para los trabajadores, y de su parte quedaría el agradecimiento.

“Estoy feliz de haber superado el Covid-19, pero hoy que me voy me siento triste de irme y eso significa que el amor que se entrega en este lugar desborda cualquier sentimiento”, concluyó.