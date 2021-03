Destapan la lista de protagonistas del live-action de Pinocho

El remake de Disney en vivo de “Pinocho” suma otra estrella con nominación al Oscar en su elenco.

Durante los últimos años, la compañía ha sorprendido al realizar remakes de sus clásicos, que en muchas ocasiones ha dividido opiniones debido a los cambios en las historias.

A pesar de ello, miles de espectadores siguen pendientes de las próximas cintas que estrenará como lo es Cruella y la del pequeño niño de madera.

Also, Benjamin Evan Ainsworth is voicing the title character of #Pinocchio, with Joseph Gordon-Levitt as the voice of Jiminy Cricket, @KeeganMKey as the voice of Honest John and Lorraine Bracco as the voice of Sofia the Seagull, a new character.https://t.co/gXfoTECdIx

— TheWrap (@TheWrap) March 3, 2021