LEJA Awards: “La Llorona” sigue haciendo historia y gana como Mejor Película Internacional

“La Llorona“, película del cineasta guatemalteco Jayro Bustamante es la ganadora en la categoría de Mejor película internacional en los LEJA Awards, organizados por la Asociación Latina de Periodistas de Entretenimiento (Latino Entertainment Journalists Association).

La cinta guatemalteca ha sido sensación haciéndose presente en el inicio de esta temporada de premios y en esta entrega, también se encontraba nominada en las categorías a Mejor dirección, Mejor sonido, Mejor fotografía, Mejor guión original y Mejor película.

Hace unos días, la película guatemalteca se hizo acreedora en los Hollywood Critics Association Awards a Mejor película internacional.

Nominada a los Critics Choice Awards

Esta premiación es organizada por la Asociación de Críticos de Estados Unidos y Canadá y se llevarán a cabo hoy, domingo 7 de margo, a las 19 horas (Guatemala) y puede verlo en TNT.

La película guatemalteca del cineasta chapín, Jayro Bustamante, está nominada en la categoría “Mejor Película de Habla No Inglesa”. La cinta competirá esta noche junto a Otra ronda (Dinamarca), Colectivo (Rumania), La vida por delante (Italia), Minari (Estados Unidos) y Two of Us (Dinamarca).

“La Llorona” ha acaparado la atención de miles de guatemaltecos y personas alrededor del mundo. Con muchas nominaciones y premios nacionales e internacionales, la cinta guatemalteca ha hecho historia para el país.

