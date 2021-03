EE. UU. decreta primeras sanciones contra Irán por violaciones a DDHH

El Gobierno de Estados Unidos, que busca que Irán vuelva al acuerdo internacional para frenar su programa nuclear, anunció este día las primeras sanciones contra altos funcionarios locales acusados por violaciones a los derechos humanos.

Las designaciones afectan a Ali Hematian y a Masud Safdari, dos miembros de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán. Ambos tendrán prohibida la entrada a los Estados Unidos, por sus responsabilidades durante interrogatorios a detenidos en protestas en 2019 y 2020. Este veto también afecta a los miembros de su familia.

En un comunicado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dio detalles sobre la decisión. “Hoy en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, expresamos claramente nuestra preocupación por los abusos que el gobierno iraní continúa perpetrando contra sus ciudadanos, incluyendo la detención injusta de muchas personas en condiciones deplorables”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense.

Today, @UN_HRC we made clear our concerns about the #HumanRights situation in Iran. The United States will continue to hold violators accountable. Therefore, today I designated Ali Hemmatian and Masoud Safdari for gross human rights violations against protestors in 2019 and 2020.

