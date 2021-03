Las nominaciones de los premios musicales Grammy siempre son objeto de gran polémica.

Ya no solo hablamos de gustos personales y es que recordemos que en Ariana Grande debería haberse llevado más de alguna estatuilla en el 2020 por su álbum “Thank u, next”, pero se fue con las manos vacías.

Esta noche se llevará a cabo la gran velada a partir de las 7, hora de Guatemala y se transmitirá por TNT.

En las nominaciones de este año, Zayn y The Weeknd dieron mucho de que hablar y acá te lo vamos a explicar.

El recién estrenado como padre junto a Gigi Hadid y exmiembro de One Direction publicó a mediados de enero su álbum de estudio, “Nobody is listening”.

Sí es cierto no tuvo la repercusión que esperaba, ha sido relegado para la lista de nominados de los Grammy para este año.

Fuck the grammys and everyone associated. Unless you shake hands and send gifts, there’s no nomination considerations. Next year I’ll send you a basket of confectionary.

— zayn (@zaynmalik) March 9, 2021