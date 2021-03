VIDEO. LeBron James sufre fuerte lesión ante los Atlanta Hawks

LeBron James, la figura de Los Angeles Lakers y candidato al premio MVP, sufrió una lesión en el tobillo derecho en el juego del sábado ante los Atlanta Hawks que lo tendrá de baja por un periodo indefinido, según avanzaron medios estadounidenses.

James, de 36 años, se tuvo que retirar al inicio del segundo cuarto de la derrota 99-94 ante los Hakws y fue sometido inmediatamente a varias pruebas, incluido un examen de rayos X y una resonancia magnética, cuyos resultados no han sido todavía dados a conocer por los Lakers.

Según reportes de prensa coincidentes, LeBron sufre un “esguince de tobillo alto” y será baja por un periodo “indefinido” para los Lakers, que tampoco pueden contar desde hace un mes con su otra figura, Anthony Davis.

Los Lakers, vigentes campeones de la NBA, “se enfrentan a un periodo extenso de tiempo sin James y Anthony Davis”, dijo en Twitter el reputado periodista de ESPN Adrian Wojnarowski, que previamente había reportado que la prueba de rayos X “dio negativo”.

James se lesionó cuando comenzaba el segundo cuarto en el Staples Center de Los Ángeles en una disputa de balón con Solomon Hill, cuyo cuerpo acabó chocando con la pierna derecha del alero de los Lakers.

LeBron cayó inmediatamente al suelo entre gestos de dolor agarrándose la rodilla derecha con una mano y el tobillo con la otra.

El alero continuó unos segundos en el partido y anotó un triple desde la esquina pero posteriormente fue retirado y emprendió el camino al vestuario cojeando y furioso, arrojando una silla al suelo.

A través de sus redes sociales la estrella de Los Lakers envió un mensaje afirmando que se siente destrozado por la lesión, pero afirma que trabajará lo mejor posible para estar en las duelas en un corto lapso de tiempo.

“Nada me enoja y entristece más que no estar disponible para y con mis compañeros. El dolor es interno y externo. El camino de la recuperación comienza ahora. Volveré pronto como si nunca me hubiese ido”, afirmó LeBron.

Nothing angers and saddens me more than not being available to and for my teammates! I’m hurt inside and out right now. 🤦🏾‍♂️. The road back from recovery begins now. Back soon like I never left. #ThekidfromAKRON🤴🏾

— LeBron James (@KingJames) March 21, 2021