Cuatro muertos en un tiroteo en el condado Orange County California

Cuatro personas, entre ellas un niño, murieron el miércoles por la noche y una quinta persona resultó herida en un tiroteo masivo en un complejo de oficinas de Orange.

Es el tercer tiroteo masivo en Estados Unidos en dos semanas, tras los incidentes en un spa de Atlanta en el que murieron ocho personas, entre ellas seis mujeres asiáticas, y en un supermercado de Boulder, Colorado, en el que murieron 10.

Las autoridades aún no revelaron detalles sobre el motivo de este ataque ni sobre las víctimas.

DEVELOPING: At least four people are dead, including a child, after shooting in Orange County, California, authorities say. https://t.co/uIihMPujT5

— ABC News (@ABC) April 1, 2021