Demi Lovato presume su pérdida de peso y la critican por su “apariencia masculina”

Por años, Demi Lovato ha luchado por sus problemas de adicciones además de sus desordenes alimenticios. Ahora, ha compartido con sus seguidores que se siente muy feliz con su cuerpo y que se está librando de sus “fantasmas del pasado”.

En una de sus publicaciones en sus historias de Instagram, Demi Lovato presumió su figura frente al espejo y que ha perdido bastante peso.

Aunque la celebridad recibió miles de elogios, otros agregaron que parece “hombre”.

“Cero curvas y pelo corto, pareces chico”, “Espero que no salga con que también se cambiara el género”, “Bajas de peso, deja su compromiso y look de hombre, qué pistas nos estás dando?”, fueron algunas reacciones de sus fans.

Para acabar con las críticas, la cantante compartió otra historia donde se le ve muy sexy.

Demi ha estado ocupada en las últimas semanas debido a la promoción de su documental “Dancing with the devil”, que está disponible en YouTube. Su trabajo ha sido ovacionado por sus millones de seguidores alrededor del mundo.

Además acaba de lanzar su esperado séptimo álbum, Dancing with the devil–The art of starting over.

