Viuda de MC Kevin rompe el silencio y duda de las palabras de los testigos

Al principio se afirmaba que MC Kevin había tratado de saltar hacia la piscina. Sin embargo, luego una modelo afirmó que tuvo sexo con el famoso y que él trato de pasar de su habitación a otra para que su esposa no se percatara de la infidelidad.

Según medios internacionales, dos testigos informaron a autoridades que el músico estaba escapando de su esposa tras tener sexo con una modelo en otra habitación del hotel, por lo que decidió saltar desde el balcón para evitar ser visto por ella.

Los dos comentaron que habían tenido relaciones sexuales en el dormitorio. Luego la mujer acompañó al balcón al cantante y ella comentó que él temía que su esposa lo descubriera por lo que decidió saltar al apartamento de abajo.

Rompe el silencio

Deolane Bezerra, viuda de MC Kevin, afirmó que no cree en el testimonio que prestó Bianca Domingues (la modelo) ante la policía. Las otras personas que estaban en la habitación aseguran que ella fue la única que salió al balcón junto al artista fallecido.

Bezerra hizo hincapié en las supuestas contradicciones en las declaraciones de la amante de MC Kevin. No tiene dudas de que la modelo no está contando toda la verdad.

Según confirmaron múltiples testimonios, que narraron además de unas últimas horas de drogas, alcohol y sexo grupal, la caída ocurrió mientras el cantante estaba en una habitación junto a su amigo Víctor Elias Fontenelle y Bianca Domingues.

Allí los tres estaban teniendo sexo. Según los testigos, la caída se produjo después que Kevin intentó saltar del balcón a la habitación de abajo ante el temor de ser descubierto por su esposa.

“En las versiones se dice que solo ella lo acompañó al balcón y ella había comentado al principio que no se había percatado al principio cuando él saltó. Ahora dice que él le dijo que tenía que saltar para que su esposa no lo descubriera. No está diciendo la verdad”, comentó Bezerra.

Víctor, por su parte, relató que su amigo no cayó “derecho”, que se alejaba del edificio y que lo vio golpear algo como parecido a un techo antes de caer al suelo. Aseguró no saber qué pasó mientras Kevin y Domingues estaban en el balcón, y no entendió por qué Kevin se colgó del parapeto. Sin embargo, aseguró que “no cree que quisiera suicidarse, sino bajar las escaleras” y se dijo seguro de que “la única razón que pudo llevar a Kevin” a hacer esto “fue el miedo a ser descubierto por Deolane”.

