Zinedine Zidane dejaría al Real Madrid en las próximas horas

Zidane ha decidido dejar de ser el técnico del Real Madrid con efecto inmediato. Así lo afirma el periodista Fabrizio Romano. El técnico ya habría tomado la decisión de cerrar su segunda etapa al frente del banquillo blanco poco más de dos años después de su regreso al conjunto blanco en marzo de 2019.

En las últimas semanas, Zidane ya había dejado caer su intención de “ponérselo muy fácil al club” dando a entender que iba a dar un paso al lado para cerrar la etapa al frente del banquillo blanco. Una decisión que habría terminado de dar forma después del final de Liga y de una temporada difícil y sin titulos en el Real Madrid.

Exclusive. Zinedine Zidane has decided to LEAVE Real Madrid with immediate effect. ⚪️🚨 #RealMadrid #Zidane

“Zinedine Zidane ha comunicado este día a las personas que trabajan a su alrededor y a los jugadores que se marcha al 100% del Real Madrid. Zidane hablará con Florentino Pérez y anunciará oficialmente su decisión en las próximas horas pero se marcha”, explicó el reconocido italiano.

Zinedine Zidane has communicated tonigjt to people who work around him and players that he’s 100% leaving Real Madrid. Confirmed. 🚨⚪️

Zidane will speak with Florentino Perez and announce his decision officially in the next hours but he’s leaving. It’s over. ⏳ #Real #Zidane https://t.co/5mgJPfIOyD

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2021