Actor de “That’s So Raven” acusado de enviar contenido sexual a menor

Uno de los actores de That’s So Raven está enfrentando un cargo de delito grave en el estado de Washington por compartir contenido inapropiado con un menor de edad.

Kyle Massey fue demandando en 2019 por una niña de 13 años por supuestamente enviar mensajes de texto explícitos, imágenes y videos a su teléfono; sin embargo, el caso fue luego desestimado.

En ese momento, el actor que interpretó el papel de a Cory Baxter en la serie de Disney Channel negó las acusaciones.

“Ningún niño debería estar expuesto a materiales sexualmente explícitos y niego de manera inequívoca y categórica cualquier presunta mala conducta”, expresó en un comunicado en ese entonces.

“A principios de 2019, los abogados de la demandante exigieron 1,5 millones de dólares y amenazaron con hacer pública la ruina para destruir mi carrera si no cumplía. Mi familia y yo rechazamos este intento de extorsión porque tengo fe en que el proceso legal revelará la verdad”, añadió.

Problemas para Kyle Massey

A pesar de que la demanda anterior fue desestimada, el pasado 14 de junio se presentó otra demanda con las mismas acusaciones detalladas en 2019, confirmó la revista PEOPLE.

La demandante alega que conoció a la exestrella de Disney en Universal Studios cuando tenía 4 años y se mantuvo en contacto porque quería seguir una carrera en el entretenimiento.

Posteriormente, ella se acercó al actor de “That’s So Raven” en noviembre de 2018 para audicionar para un papel en un reinicio de Cory in the House.

De acuerdo con la revista, él supuestamente envió a la niña contenido pornográfico, sabiendo que era menor de edad, entre diciembre de 2018 y enero de 2019.

Hasta el momento, el actor no ha emitido alguna declaración al respecto, no obstante, el mismo medio confirmó que no se presentó a su lectura de cargos.