Los directores de tres hospitales expusieron este miércoles la situación que se registra en estos debido al aumento de casos de Covid-19 que han reportado las autoridades del Ministerio de Salud y que ha llevado a declarar una alerta roja hospitalaria.

El doctor Gerardo Hernández, director del hospital San Juan de Dios, detalló que ayer fue el peor día de la historia de la pandemia en ese centro asistencial, con el número más alto de pacientes ingresados y en estado crítico.

En tanto, la jornada de hoy se inició con características similares. Se cuenta con 89 pacientes en el área Covid-19 y otros 25 que dependen de un ventilador.

En el caso de los menores de edad, se contabilizan 12 pacientes ingresados, de los cuales dos están ventilados.

La situación ha llevado a tener que colocar pacientes en espacios que originalmente se tenían asignados a otras especialidades y servicios.

A esto se suma que además se deben atender otras emergencias al igual que a pacientes con enfermedades crónicas.

Solo en los últimos 15 días de junio se registraron más de 5 mil emergencias en el área de Adultos, detalló.

Además, a su criterio, está a punto de verse las secuelas del fin de semana “largo” que se tuvo por el descanso del Día del Ejército, en cuanto a posibles contagios de coronavirus.

En ese contexto, Hernández consideró que es bastante preocupante la situación y ve un futuro sombrío en la red hospitalaria.

El médico resaltó que es necesario hacer conciencia en la población y recordarle que Guatemala vive “el peor momento de la pandemia” que, según sus palabras, es peor que en la primera ola.

El doctor Marco Antonio Barrientos, director Ejecutivo del hospital Roosevelt, dijo que las áreas Covid-19 han estado llenas y se ha sobrepasado su capacidad en las últimas dos semanas.

Se hacen dos o tres visitas al día para atender a pacientes que están ventilados, dar de alta o verificar a quiénes es posible trasladar a otros servicios para tener disponibilidad, pues continúan llegando más personas contagiadas.

El profesional también se refirió al tema de atender a la vez los casos de Covid-19 y demás morbilidades. Compartió que la enfermedad renal es una de las que mayor número de pacientes tiene.

Además, se ha incrementado la cantidad de pacientes con cáncer, lo que ha llevado a que se duplique la cantidad de quimioterapias diarias que se requiere dar.

Otro factor es que desde que se quitaron las restricciones en el país, la cantidad de personas heridas en accidentes de tránsito o en hechos de violencia, con arma de fuego o blanca, que requieren atención médica se incrementó.

Además, quienes no llegan a consultar por covid, sino por otros padecimientos, muchas veces salen positivos cuando se les hace la prueba de PCR respectiva para ingresarlos.

Se ha tenido que manejar cuarentenas dentro de los propios servicios para evitar la propagación del virus en pacientes afectados por otras morbilidades.

Por aparte, Barrientos dio a conocer que en las últimas dos semanas se ha observado un incremento marcado de casos de coronavirus en el área de Pediatría.

Después de que antes se tenía un promedio de cuatro niños ingresados, se ha llegado a tener 12 o 13 e incluso se han coordinado traslados al hospital de Infectología.

También en Ginecobstetricia hay pacientes que llegan en trabajo de parto, algunas complicadas por Covid-19.

Helmuth Estévez, director administrativo del hospital temporal de Quetzaltenango, compartió que desde que abrió sus puertas ese recinto, en el que se atiende únicamente casos de Covid-19, se han recibido 2 mil 366 pacientes.

Además, se tiene registro de 389 fallecidos durante todo el proceso de funcionamiento del hospital.

Se tiene un promedio de ingreso de 17 pacientes diarios y permanecen internados unos 100 a 110 pacientes con Covid-19, de los que algunos también tienen alguna otra comorbilidad.

La mayoría de gente que llega presenta síntomas fuertes, baja saturación y está en situación de moderada a grave.

Tras exponer la complicada situación que se registra en los hospitales de la red nacional, los médicos hicieron un llamado a los guatemaltecos para que apliquen las medidas de prevención del Covid-19.

Reiteraron que es necesario utilizar la mascarilla, mantener el distanciamiento social y la higiene de manos.

Agregó que antes eran solo personas de la tercera edad las que se veían más afectadas, pero ahora se debe cuidar a los niños porque, según dijo, “se están muriendo”.

Barrientos mencionó que el hospital Roosevelt no ha parado desde que inició la pandemia. “Vamos a seguir trabajando por la población, pero es necesario que se tome conciencia”, dijo.

“Esto no ha pasado, no ha terminado, nos está golpeando de una forma horrorosa. Por lo que más quieran, no salgan si no hay necesidad de hacerlo”, expuso el director.