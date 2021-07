Colapsa parte del techo de un edificio en Miami

Parte del techo de un edificio ubicado en 17500 NW 68th, en la ciudad estadounidense de Miami, colapsó la tarde del jueves, por lo que sus ocupantes tuvieron que ser evacuados, según informaron las autoridades locales.

El accidente, registrado a eso de las 16:00 horas del jueves, no dejó heridos ni víctimas fatales. La Policía de Miami-Dade recibió el reporte del derrumbe, por lo que equipos de rescate se movilizaron hasta el lugar para atender la escena.

Las causas del colapso están actualmente bajo investigación.

#MDFR is on scene of a partial roof collapse at a three-story apartment building located at 17500 NW 68 Avenue. The building was evacuated and there are no occupants inside. At this time, there are no reported injuries. pic.twitter.com/VZ1w3IC7C4

— Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) July 15, 2021