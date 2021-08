La mitad de la población de EE. UU. está totalmente vacunada contra el Covid-19

Cyrus Shahpar, a cargo del seguimiento de datos sobre el virus para la Casa Blanca, declaró este viernes que la mitad de la población de Estados Unidos está totalmente vacunada contra el Covid-19.

“El 50 % de los estadounidenses (de todas las edades) están ahora totalmente vacunados. Sigamos así”, escribió Shahpar en Twitter. Esto significa que más de 165 millones de personas han recibido la vacuna de dos dosis de Moderna o Pfizer, o la de una sola dosis de Johnson & Johnson.

Friday just in: +821K doses reported administered, including 565K newly vaccinated. 7-day average of newly vaccinated is up 11% from last week and 44% over past 2 weeks. 50% of Americans (all ages) are now fully vaccinated. Keep going! 🇺🇸

— Cyrus Shahpar (@cyrusshahpar46) August 6, 2021