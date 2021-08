Lionel Messi confirma que ya está en pláticas con el Paris Saint-Germain

Lionel Messi se despidió este domingo entre lágrimas del FC Barcelona, en una conferencia de prensa en la sede del club del que, dijo, nunca imaginó que tendría que irse.

Su esposa, sus tres hijos, sus compañeros, su entrenador Ronald Koeman, la directiva del club, le arroparon en su última comparecencia como jugador del club al que llegó con 13 años, para despedirse con 35 títulos en el bolsillo.

When Messi cries, we all cry.

Big hug. ❤️ u Leo. pic.twitter.com/wAHhzWrkP3

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2021