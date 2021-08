Critican a Christopher Uckermann por no creer en las vacunas

Christopher Uckermann se ha vuelto muy activo en redes sociales con sus reflexiones y las noticias sobre RBD.

También con reacciones de molestia, como es el caso al enterarse de una campaña que realizan en Brasil con la imagen del grupo de pop y de él.

La Secretaría de Salud en Brasil utilizó la imagen de los seis integrantes para invitar a la población a vacunarse contra el coronavirus.

Eso molestó al músico, a quien no le gustó que la imagen del grupo estuviera involucrada en el tema.

“Dejen de usar Rebelde para promocionar. Nosotros no tenemos nada que ver con esto”, lo escribió en español y portugués.

Algunos de sus seguidores se preocuparon pues asegura que “ya no hay necesidad de protegerse en ningún sentido”.

En palabras del cantante

Hace unas semanas acaparó las noticias cuando fue entrevistado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“No, pues no creo en la vacuna si te soy honesto. Creo que puede ser peor que el Covid en sí”, mencionó el actor de 34 años.

Agregó, “no creo en las vacunas. Las que me pusieron de chico, porque me las pusieron, pero hoy en día yo creo mucho en lo natural, de hecho apoyo la alimentación natural y definitivamente yo no me vacunaría, ni mi familia”.

Hace cinco años, Christopher Uckermann compartió un video en el que habló sobre un despertar de la conciencia humana, palabras que los cibernautas rápidamente relacionaron con la llegada del coronavirus, enfermedad que ha obligado al mundo a limitar su movilidad social.

“Cerca del 2018, 2020, 2021, va a haber un despertar en la conciencia del ser humano, para aquellos que estén conectados bien, para aquellos que no, el cambio va a ser duro, no va ser fácil”, declaró el cantante en Periscope.

