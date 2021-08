En traje de baño blanco y mojado, Demi Lovato luce al máximo sus curvas

Demi Lovato ha tomado, una vez más, por sorpresa a sus millones de fanáticos de la redes sociales.

Y es que la joven, en las últimas semanas se ha encargado de ocupar los titulares de los medios.

En esta ocasión, la estadounidense compartió una serie de fotografías de infarto, en donde presume sus exuberantes curvas.

En las postales, se le puede ver enfundada en una calzoneta, en color blanco, la cual parece estar mojada.

Al mismo tiempo, la estrella estadounidense se le puede ver disfrutando de la playa y la arena.

La arriesgada publicación de la intérprete llegó con el fin de celebrar su cumpleaños número 29.

Demi Lovato sigue armando polémica…

Y es que recordemos que la exestrella de Disney, se ha convertido en blanco de polémicas por su postura acerca de su sexualidad.

Fue ella misma quien afirmó hace un tiempo atrás que era una persona de género no binario.

Sin embargo, hasta ahora, Lovato mantiene la posibilidad de que, tarde o temprano, se declare oficialmente como trans.

Demi, actualmente, está nominada a un premio MTV, en la categoría “Video For Good”, por el clip de su canción “Dancing With The Devil”.

Cabe resaltar que, este material audiovisual fue dirigido por ella misma y, en el aborda sus problemas con las drogas y el peso.

Actualmente, la joven supera los más de 113 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

No cabe duda que la intérprete de canciones como “Sorry Not Sorry”, “Échame la culpa” y “Cool for The Summer”, sí que sabe como llamar la atención en las diferentes redes sociales.

Hace unos días atrás, la joven de tan solo 29 años subió otra colección de fotos, en donde se deja ver de una forma muy candente.

Hasta el momento, la publicación superaba los más de 862 mil likes.