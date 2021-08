Coma: “Si seguimos actuando como que nada pasa se mantendrá el ritmo de contagios”

El viceministro de Salud, Francisco Coma, expuso que el país vive un escenario complicado derivado del incremento de contagios de Covid-19 y compartió las proyecciones que se tienen del comportamiento de la pandemia.

En entrevista durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, también se refirió a la decisión del Congreso de improbar el estado de Calamidad Pública decretado por el Gobierno para contener la propagación del virus.

El médico detalló que el no aplicar restricciones, o que estas no sean más consistentes o fuertes, no van a permitir que se tenga un control sobre la pandemia.

En ese sentido, manifestó que existe preocupación pues los escenarios, con base en análisis epidemiológicos, se visualizan más complicados si no hay restricciones.

#EUCoronavirus Francisco Coma, viceministro de Hospitales: "Estamos en un momento en el que debería limitarse la movilidad, debería haber un toque de queda y cancelarse las reuniones masivas, porque si seguimos como que si nada pasa, vamos a continuar en este ritmo de contagios" pic.twitter.com/eIJvS2FtOV — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 24, 2021

Según Coma, el porcentaje de positividad de las pruebas continúa en la misma dinámica, es decir, con tendencia al alza.

Y las proyecciones se miden en dos escenarios. Uno era en el que no existían restricciones de ninguna naturaleza, en el que el área Epidemiológica calculó que se tendrían 4 mil 500 casos diarios promedio.

Esto significaría contar con 329 mil casos nuevos más para mediados de octubre. Con lo que la cifra de casos acumulados desde que inició la pandemia ascendería a 730 mil.

En tanto, si se aplicaran restricciones, las proyecciones era que se podía hacer una contención en el número de casos. En lugar de 329 mil casos, serían 124 mil casos nuevos.

“Si seguimos actuando como que si nada pasa vamos a continuar en este ritmo de contagios”, dijo.

En su opinión, el país está en momento donde debería limitarse la movilidad y tener un toque de queda. Al igual que estar en una situación donde se cancelaran las reuniones masivas.

“Desgraciadamente, si en algún momento las campañas de comunicación no han sido efectivas sobre el riesgo que se tiene por el contagio, las medidas de restricción sí ayudan”, expuso Coma.

#EUCoronavirus Francisco Coma, viceministro de Hospitales: "La preocupación viene dada por el hecho de que no estamos en una oportunidad de aplicar restricciones, y entonces los escenarios, cuando uno trabaja en epidemiología, se visualizan más complicados" pic.twitter.com/gQckbSeJtN — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 24, 2021

Alta ocupación en hospitales por casos de Covid-19

De acuerdo con Coma, en los hospitales se enfrenta una situación difícil, pues en la actualidad se observa una ocupación del 97% del total de camas para pacientes graves.

En tanto, se mantiene un crecimiento significativo en los ingresos de pacientes moderados. Las áreas para este tipo de población están con el 80% de ocupación.

“Básicamente la rotación de camas es lenta y las circunstancias realmente son muy difíciles”, enfatizó el entrevistado.

Mencionó que para atender esta situación están habilitándose más áreas en cada momento para casos de coronavirus.

Incluso hay centros asistenciales en donde se ha superado la capacidad. Por ejemplo, ayer el hospital general San Juan de Dios tenía 140 pacientes contagiados, pero sus espacios para Covid-19 son únicamente 128.

#EUCoronavirus Francisco Coma, viceministro de Hospitales: "Tenemos también un crecimiento significativo en el ingreso de pacientes moderados: estamos por encima del 80 % de ocupación (…) La rotación de camas es lenta" pic.twitter.com/6ltnfa26R5 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 24, 2021

Lo que se hace es ir dedicando más camas para pacientes Covid-19 a expensas de hacer esperar a otros con distintas patologías, explicó el viceministro.

Dadas las condiciones actuales del crecimiento en el número de casos, señaló que no solo en los hospitales, sino en todo el sistema de salud del país, incluido el seguro social y el área privada está en proceso de punto de saturarse.

Ello tomando en cuenta que solo en la red hospitalaria pública se contabilizan entre 130 y 140 ingresos diarios de pacientes con Covid-19, entre moderados y graves.

Y con la tendencia que se observa, el viceministro consideró que se tendrían que habilitar en los próximos dos meses por lo menos 100 camas para personas graves y 200 para quienes presentan un estado moderado.