“Estoy feliz de regresar a la Liga mayor”, dice Marvin Ávila

El mediocampista guatemalteco, Marvin Ávila, más conocido como “Titiman” le contó al “Súper Deportivo”, de “Emisoras Unidas”, cómo se siente al volver a la Liga Mayor y confiesa los duros momentos familiares que vivió meses atrás.

Y es que para sorpresa de la afición el barriporteño fue anunciado, este jueves, como nuevo refuerzo de los “Murciélagos” de Sololá, que juegan su primer torneo en la Mayor y que son dirigidos por el también guatemalteco, Marvin Hernández.

Aunque en su primera aventura en Liga Nacional no les ha ido muy bien, la dirigencia tiene la esperanza de que la incorporación de Ávila le dará un nuevo giro al equipo.

“Me siento muy contento de regresar a Liga Mayor (sonríe) a mis 35 años. En el equipo hay varios jugadores con los que he compartido y hay un buen grupo. Estoy feliz de regresar y haré todo lo que sea necesario para agarrar ritmo y aportar al equipo”, expresó Ávila, que antes jugó en Liga Nacional con Suchitepéquez, Municipal y Siquinalá.

Pero reconoce que aún no alcanza un buen nivel en el aspecto físico, pues los últimos meses se entrenó por cuenta propia.

“He sido claro con los directivos y el técnico. Después de lo que pasó en Zacapa, perdí a mi madre y a mi padre, fue algo duro y tenía dos meses de no estar haciendo nada, solo estaba pendiente de mi familia”.

“Físicamente no estoy al 100%, no es lo mismo correr por mi cuenta que trabajar con un preparador físico. He sido claro con ellos”, confesó.