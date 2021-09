Tiroteo en supermercado de EE. UU. deja varias víctimas

Un tiroteo en un supermercado en Collierville, Tennessee, en EE. UU., dejó al menos dos personas muertas, entre ellas el presunto atacante, y otras 12 heridas, informaron autoridades.

El incidente ocurrió en una tienda Kroger, en Collierville, un suburbio al este de Memphis.

“Agentes de la Policía de Memphis están en el lugar de un tiroteo en Kroger (y) asisten con la vigilancia del perímetro”, dijo la Policía a través de un mensaje en Twitter.

