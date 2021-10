Diputado Dávila denuncia reducción de su equipo de seguridad personal

El diputado Aldo Dávila denunció este viernes que se redujo el equipo de seguridad personalizada que tenía asignado por parte de la Policía Nacional Civil (PNC).

En una conferencia de prensa, detalló que en la actualidad tiene dos agentes que lo resguardan mientras que antes eran cinco.

Explicó que recibió una nota en donde se le notifica sobre la decisión, pero no se explican los motivos. La misma está firmada por un subdirector identificado como Neftalí Benito, según dijo.

“Yo me rehusé a firmar ese documento, no hubo ningún un análisis de riesgo para reducir o eliminar a los agentes que hoy me prestan seguridad. Este señor acaba de asumir, porque él no era subdirector”, señaló.

En su opinión, debió habérsele notificado de que iba a haber un análisis de riesgo para ver si continuaba con el mismo número de agentes o se le retiraban.