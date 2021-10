Video de Laura Flores en tremendo bikininazo sorprende a fans

Laura Flores había estado ausente de las redes sociales y del ojo público debido a que necesitaba recuperarse del Covid-19, aunque no presentara mayores secuelas, ella se dio su tiempo.

Sin embargo, la actriz ha sorprendido a sus fans con una reciente publicación donde aparece disfrutando de una de las playas mexicanas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la estrella de producciones como Al Diablo con los guapos, MasterChef Celebrity, Gotita de Amor y Soltero con hijas compartió un coqueto video en el que se luce disfrutando de un soleado día durante sus vacaciones en el mar.

Lo que más llamó la atención fue que la celebridad aparece saliendo del agua luciendo un colorido bikini, mientras corre viendo a la cámara y arrojando un beso.

Todo esto acompañada de su mas reciente canción titulada Decir te amo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus más de 576 mil seguidores de Instagram fue la cuidada silueta que ella presumió y que conserva a sus 58 años, pues los usuarios no tardaron en dejarle cientos de mensajes donde aplauden y adulan lo bien que se sigue viendo a su edad.

“Guapísima y muy sexy”.

“Estás perfecta”.

“Que belleza”.

“Cuerpazo digno de admiración”.

Secuelas de la actriz

En plena participación de Laura Flores en el reality show MasterChef Celebrity México, dio positivo a COVID-19 en una de las pruebas de rutina a las que se somete la producción.

“Enterarme de que tenía COVID fue como si me cayera un balde de agua helada. Fue una impresión muy fuerte, porque uno siempre tiene la idea de que no te pasará nada. Me preocupé muchísimo y me dio mucho nervio, ya que pese a que estoy vacunada, uno no sabe si se pondrá mal o no.

A pesar de toda la información que uno tiene, el miedo siempre está presente, y eso no es bueno, porque te bajan las defensas”, narró en una entrevista

Sobre los síntomas de la enfermedad destapó que padeció una sintomatología parecida a un resfriado: “Me llamó la atención que nunca tuve fiebre, me sentía un poco con calentura, pero no llegué a registrar fiebre, nunca dejé de oxigenar bien, aunque tenía mucha presión en el pecho. La congestión de la nariz me duró mucho tiempo y me dieron unos dolores muy fuertes en las articulaciones”, añadió.

