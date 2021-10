VIDEO. Revista France Football da a conocer los candidatos para el Balón de Oro 2021

La revista France Football reveló este viernes 8 de octubre los 30 candidatos al Balón de Oro, que será entregado el 29 de noviembre de 2021.

El último en ganar el premio fue el argentino Lionel Messi, que se hizo con su sexto Balón de Oro en 2020 y que figura como favorito para imponerse en esta edición por ganar la Copa América con la Albiceleste, por delante del polaco Robert Lewandowski y del italiano Jorginho.

Además, la revista encargada de otorgar estos premios también dio a conocer las candidatas al Balón de Oro femenino y los candidatos a mejor portero (Tofeo Yashin) y al mejor futbolista sub 21 (Trofeo Kopa) de este año.

𝘽𝙖𝙡𝙡𝙤𝙣 𝙙'𝙊𝙧 𝙞𝙨 𝙗𝙖𝙘𝙠

november 29th : the 2021 Ballon d'Or ceremony at Théâtre du Châtelet of Paris

Los nominados al Balón de Oro 2021

Tras varios días de espera, este viernes se revelaron los 30 candidatos para el Balón de Oro 2021, este se entregará el 29 de noviembre del año en curso, el último futbolista en ganarlo fue Leo Messi. Los nominados:

Riyad Mahrez

Ngolo Kanté

Erling Haaland

Leonardo Bonucci

Mason Mount

Harry Kane

Gianluigi Donnarumma

Karim Benzema

Raheem Sterling

Nicolò Barella

Lionel Messi

Bruno Fernandes

Pedri

Luka Modric

Giorgio Chiellini

Kevin De Bruyne

Neymar

Rúben Dias

Lautaro Martínez

Simon Kjaer

Robert Lewandowski

Jorginho

Mohamed Salah

César Azpilicueta

Romelu Lukaku

Cristiano Ronaldo

Gerard Moreno

Phil Foden

Kylian Mbappé

Luis Suárez

Nominadas al Balón de Oro Femenino

France Football también dio a conocer este viernes a las 20 jugadoras nominadas al Balón de Oro femenino 2021, la última ganadora de este trofeo fue Megan Rapinoe, quien este año no figura entre las nominadas.

Marie Antoinette Katoto

Stina Blackstenius

Magdalena Eriksson

Sam Kerr

Alexia Putellas

Lieke Martens

Jessie Fleming

Irene Paredes

Ashley Lawrence

Christine Sinclair

Ellen White

Christiane Endler

Jennifer Hermoso

Fran Kirby

Kadidiatou Diani

Sandra Paños

Samantha Newis

Vivianne Miedema

Wendie Renard

Pernille Harder

Here are the 20 nominees for the 2021 Women’s #ballondor! pic.twitter.com/Uh0RHQPdCq — France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021

Nominados al Trofeo Kopa (sub-21)

La revista francesa también dio a conocer a los 10 candidatos a hacerse con el trofeo Kopa, el galardón que reconoce al mejor futbolista sub 21 del mundo. Estos son los nominados:

Jamal Musiala

Florian Wirtz

Jude Bellingham

Giovanni Reyna

Nuno Mendes

Mason Greenwood

Bukayo Saka

Pedri

Jérémy Doku

Ryan Gravenberch

Check out the 10 nominees for the 2021 Kopa Trophy! #tropheekopa #ballondor pic.twitter.com/D6of3xXHGH — France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021

Nominados al premio Lev Yashin (mejor portero)

El guardameta costarricense Keylor Navas figura entre los los guardametas nominados al mejor portero del año. Destaca la ausencia del guardameta alemán Marc-André Ter Stegen del FC Barcelona. Los nominados:

Gianluigi Donnarumma

Ederson

Kasper Schmeichel

Edouard Mendy

Thibaut Courtois

Keylor Navas

Emiliano Martinez

Manuel Neuer

Jan Oblak

Samir Handanovic

Check out the 10 nominees for the 2021 Yachine Trophy! #tropheeyachine #ballondor pic.twitter.com/SNE4rmQN5t — France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021