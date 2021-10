VIDEO. Martínez: “Feliz de estar de regreso con este título que defendimos al 100”

Una entretenida pelea pactada a 10 rounds se vivió este jueves 14 de octubre en el Auditorio Benito Juárez en Los Mochis, Sinaloa entre Lester Martínez y Raiko Santana por el título Latinoemaricano Super-Medio de la OMB.

El pugilista guatemalteco derrotó por decisión unánime al cubano Raiko Santana y retuvo el título Latinoamericano Super-Medio de la OMB. Un combate sumamente disputado donde Léster Martínez se enfrentó a un rival de gran jerarquía que incluso lo llevó dos veces a la lona en el octavo asalto. dos veces a la lona en el octavo asalto.

Emotivo recibimiento a Lester Martínez tras retener el título Latinoamericano Super-Medio de la Organización Mundial de Boxeo. https://t.co/5VtopAStvR 📹: @noel_solis pic.twitter.com/1wpVV8ywHC — El Mejor Equipo (@EUDeportes) October 15, 2021

¡El campeón ya está en Guatemala!

El pugilista guatemalteco Lester Martínez arribó esta tarde a Guatemala donde fue recibido por familiares en el Aeropuerto Internacional La Aurora, Martínez atendió a los medios de comunicación y habló sobre su triunfo por decisión unámine ante Raiko Santana en Los Mochis, Sinaloa.

“Ya estamos acá gracias a Dios, contentos, eso si, estamos bien golpeados, lastimados, desvelados, pero felices de estar de regreso con este título que defendimos al 100”, mencionó el pugilista guatemalteco.

Sobre la caída en el octavo round…

“En el octavo round me conectó un golpe en el hígado, me fui a la lona, en ese momento me pasaron un montón de cosas, solo veía en cámara lenta al referee, en ese momento me pasaron muchos pensamientos de que había mucha gente viéndome en Guatemala, mucha gente que apoya a mis papás, que me estaban viendo, yo soy el campeón latino y tengo que defender el título, en mi mente dije ¡Ánimo, levantate cabrón!”.

#GEU57Aniversario Lester Martínez habla sobre como se repuso de las dos caídas que sufrió en el octavo round de la pelea ante Raiko Santana. https://t.co/5VtopAStvR 📹: @noel_solis pic.twitter.com/5vdJkLf7SY — El Mejor Equipo (@EUDeportes) October 15, 2021

Lester Martínez llegó a 10 peleas como profesional

“Sabíamos que a lo largo de mi carrera vendrían boxeadores buenos, de hecho mi debut fue contra un excampeón mundial (Ricardo Mayorga), ayer nos tocó fuerte, pasado mañana probablemente nos toque un rival aún más fuerte, sabemos que en el boxeo profesional nos encontraremos boxeadores demasiado buenos”.

#GEU57Aniversario El pugilista guatemalteco habla sobre los rivales a los que ha enfrentado a lo largo de sus 10 combates como profesional y recalca que cada vez los rivales serán más exigentes. https://t.co/5VtopAStvR 📹: @noel_solis pic.twitter.com/zbKojwJdlV — El Mejor Equipo (@EUDeportes) October 15, 2021

Raiko Santana, rival complicado

“Cuando nos enteramos que íbamos a pelear contra un cubano, sabíamos que la pelea no iba a ser nada fácil, estábamos conscientes que iba a ser bastante complicada, así que nos preparamos para lo peor, yo sabía que la pelea se iba a alargar, pero gracias a Dios logramos ganar, pero si, sabíamos de la capacidad y de lo fuerte que era el rival”.

#GEU57Aniversario Lester Martínez habla sobre su rival, Raiko Santana, a quien derrotó por decisión unánime por el título Latinoamericano Super-Medio de la OMB. https://t.co/5VtopAStvR 📹: @noel_solis pic.twitter.com/K9686M03dJ — El Mejor Equipo (@EUDeportes) October 15, 2021

Invicto tras 10 peleas como profesional

Hasta este momento, Martínez ha sostenido diez peleas como boxeador profesional todas han sido victorias, a continuación el detalle de cada uno de sus combates:

6 de abril de 2019 en Ciudad de Guatemala: Frente a Ricardo Mayorga

14 de junio de 2019 en Tijuana, México: Contra Daniel Montejo

28 de junio de 2019 en Tijuana, México: Ante a Luis Jiménez

27 de julio de 2019 en Ciudad de Guatemala: Contra Roy Fernández

27 de agosto de 2020 en Sonora, México: Frente a Abraham Hernández

22 de octubre de 2020 Sonora, México: Contra Michi Muñoz

9 de diciembre de 2020 en Sonora, México: Ante Uriel González

26 de febrero de 2021 en Cancún, México: Juan Sergio Torres

3 de abril de 2021 en Los Mochis, Sinaloa: Gabriel López

14 de octubre de 2021 en Los Mochis, Sinaloa: Raiko Santana