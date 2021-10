¡Adelanta Halloween! Jailyne Ojeda se transforma en una sensual sirena

Jailyne Ojeda es una experta en volverse el centro de atención y cautivar a sus millones de fans en redes sociales.

La influencer hizo de las suyas nuevamente al compartir una fotografía en donde luce un atrevido traje de sirena.

Sus seguidores cayeron rendidos al verla con el traje que le quedaba pequeño y dejó ver de más.

“Wow qué sirena más perfecta”, “Así sí amo el mar”, “Ya se le revienta el bra… la amo”, “Qué curvas y que sensualidad”, fueron algunas de las reacciones.

El disfraz de la famosa estuvo compuesto por una cola de tela, un brasiere de conchas en talla extrachica, y una peluca, luciendo espectacular para celebrar la Noche de brujas el próximo 31 de octubre.

Jailyne Ojeda lució muy diferente, ya que tiene a sus fans acostumbrados a lucir su cabello negro y largo.

El año pasado, la famosa fue una de las mejores disfrazadas ya que pintó todo su cuerpo como un esqueleto montando un caballo “La Catrina”. En ese momento, su publicación se hizo tendencia.

Lo que más sorprendió a sus millones de seguidores es que también el caballo estaba pintado, por lo que se preguntan cómo lo hicieron y si él no sufrió daños. Otros agregaron que es el mejor “body paint” que han visto en su vida.

“Qué me lleve la Catrina”, “Adiós mamá ya vino la muerte por mí”, “Así no le temo a los espantos”, “Que se me aparezca la calaca”, “Ya me gustó Halloween”, “Tienes un espacio en tu caballo para ir a pasear”, “Qué curvas más sexys, de calaca no tiene nada”, fueron algunos de los comentarios.

