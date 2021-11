Demi Lovato lanza al mercado su primer juguete sexual

Demi Lovato dejó con la boca abierta a sus miles de seguidores al lanzar al mercado su primer vibrador llamado: “Demi Wand“.

Se trata del primer juguete sexual que firma la cantante estadounidense, ya que aparentemente pretende sacar más.

Ella anunció que se asoció con la marca Bellesa Boutique y sacará al mercado contenido erótico creado específicamente para el placer femenino.

Demi Lovato announces the launch of their own vibrator, Demi Wand, in partnership with Bellesa. pic.twitter.com/cgJ15gJLQE

— Pop Base (@PopBase) November 8, 2021