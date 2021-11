FOTOS. Mario Aguilar revela el resultado de cirugía en el rostro

Mario Aguilar sorprendió a sus seguidores por los cambios que tuvo gracias a la cirugía estética a la que se sometió hace unas semanas.

A principios de noviembre, el comediante le reveló a sus fans que se había sometido a una intervención quirúrgica de liposucción de papada y aumento de mentón.

Luego compartió diferentes fotografías en historias temporales de su cuenta oficial de Instagram; en las primeras imágenes apareció con la cabeza vendada y nada más se le veía su rostro y las orejas.

Una de las fotos que más llamó la atención fue una que estaba dividida en dos, en donde el youtuber mostraba su perfil antes y después de la operación.

También etiquetó al cirujano Omar Jiménez que ya es conocido por realizar diferentes cirugías estéticas.

De igual manera, el doctor publicó un video en una de sus cuentas, donde mostró el proceso. En las últimas historias del famoso contó su experiencia y reveló que es algo desesperante y que a veces se siente desanimado.

“No me puedo reír y me siento raro. En mi caso sufrí mucho porque pensé que no me veía bien, me arrepentí a la mera hora, me siento mal por no rasurarme, yo nunca tengo barba”, expresó el también comediante.