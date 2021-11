¡Adele está de regreso! las redes se llenan de memes tras lanzamiento de “30”

Adele ha cautivado a sus millones de fans alrededor del mundo tras su lanzamiento de “30“. Además de su primer sencillo “Easy On Me” también estrenó tres temas adicionales: “I Drink Wine”, “Hold On” y “Love Is A Game”.

“30” está siendo anunciado por la crítica como el mejor álbum de Adele hasta la fecha.

La famosa revista Rolling Stone comentó: “Adele nunca ha sonado más feroz” en su reseña de cinco estrellas del álbum. “30 es el mejor álbum de Adele hasta ahora”.

El nuevo trabajo de la famosa está disponible en todas las tiendas físicas y digitales a nivel mundial. A

demás, habrá configuraciones exclusivas disponibles en tiendas selectas, incluido un CD de lujo de Target con tres pistas adicionales y un vinilo doble transparente exclusivo de Walmart. Un vinilo doble blanco exclusivo de Amazon estará disponible a nivel mundial.

“30” y el sencillo principal “Easy On Me” también se ofrecerán en casete, exclusivos de la tienda D2C de Adele hasta agotar existencias. El álbum está disponible en todas las plataformas digitales.

Reacciones de los fans

Ante el lanzamiento, los cibernautas han expresado sus emociones en redes sociales a través de memes y haciendo tendencia a la famosa.

Empieza el álbum de Adele… la primera línea: “I’ll be taking flowers to the cemetery of my heart” Todos: pic.twitter.com/DQLiJPwFMd — El Snack Report (@Elsnackreport) November 19, 2021

Yo escuchando los temazos de Adele inventandome un divorcio pic.twitter.com/HmCvCA7Lrs — Cris🇨🇴 (@XXNI4LERXX) November 19, 2021

Según yo iba a hacer tarea mientras escuchaba el disco de Adele y así estoy después de la 1era rola pic.twitter.com/XLi06oqV2U — Mean Mr. Mustard (@M_MelendezF) November 19, 2021

ADELE ME TIENE AQUÍ LLORANDO SIN SIQUIERA TENER UN HIJO, SIN HABER ESTADO CASADA Y SIN HABERME DIVORCIADO#Adele30 #adele pic.twitter.com/oD99G1DAyZ — Vladimir Mora (@VladimirMora_) November 19, 2021

Llorando con el álbum de Adele mientras trato de trabajar pic.twitter.com/lKwcg33LQF — Leonardo🦂 (@LeoGlez_) November 19, 2021

not adele’s new album making me wanna get a divorce when im not even married #adele30 pic.twitter.com/YDMALzTPcq — ✩ (@gagasyuyi) November 19, 2021

