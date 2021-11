Un video de las cámaras de vigilancia instaladas en una carretera de Palín, Escuintla, captó un grave accidente entre un motorista y un vehículo.

En las imágenes se observa que el conductor del automóvil se disponía a cruzar para ingresar a una colonia de ese municipio, pero pocos metros atrás venía un motociclista a alta velocidad.

El automovilista hace un giro a la izquierda. Es en ese momento en el que el motorista lo trata de rebasar y es termina estrellandose en la parte trasera del automotor.

Se desconoce si el conductor utilizó los pidevias para cruzar.

Tras el impacto, el piloto de la motocicleta sale expulsado y cae varios metros adelante junto a su vehículo de dos ruedas.

El automovilista detiene la marcha y se baja de inmediato para auxiliar al motorista quedó en el asfalto.

De acuerdo con medios locales, el motorista fue atendido por cuerpos de socorro de Palín, quienes lo habrían trasladado a un centro asistencial.

Ese accidente vial generó una serie de opiniones en redes sociales, pues se desconoce si el automovilista utilizó los pidevias:

“Por la velocidad que llevaba el motorista, ni tiempo de ver el pidevias le dio. El carro va a cruzar, el motorista rebaza en línea continua. Entonces, el culpable es el motorista y se denomina la falta de educación vial”ç

“Que bueno que el conductor del carro se quedó y no se dio a la fuga.Todavía hay gente que asume sus actos con valentía”.

“Ando en moto y opino que el motorista fue el culpable porque el carro tenía la intención de cruzar, era evidente, aunque no tuviera pidevias (aunque no lo sé), se tira por la izquierda”.

“Bueno, no estoy ni a favor ni en contra. Pero veo que el vehículo redujo la velocidad, pidió o no la vía, sentido común, y por seguridad el motorista tendría que haber disminuido su velocidad. El automovilista no se dio a la fuga, eso es de un buen ser humano”.