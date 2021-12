Una maestra habría sido despedida de un centro educativo luego de que los padres de familia se quejaran por un video “sexual” que se filtró en redes sociales en el que aparece semidesnuda.

Se trata de Viktoria Kashirina, una joven recién graduada de 23 años, que enseñaba Lenguaje y Literatura en la academia privada en línea School No. 1, en Moscú, Rusia.

Además de ser maestra, Viktoria también se desempeñaba como bailarina go-go a tiempo parcial.

Aunque su trabajo como docente nunca se vio comprometido por su otro empleo, un simple post en Instagram hizo que la despidieran.

Viktoria compartió en su cuenta personal de Instagram, ahora desactivado, un video en el que aparece en semidesnuda. Además, realiza algunos movimientos sugestivos frente a la cámara.

Las imágenes no estaban dirigidas a sus alumnos, sin embargo, una estudiante lo vio en la plataforma lo filtró y decidió mostrárselo a su madre. Sumamente consternada, la mamá le envió un mensaje a la directora del plantel educativo:

“Por favor, no publique videos tan explícitos. Mi hijo ve esto y claramentes estás ganado elogios, pero no como maestra”, dice una de las quejas de una madre de familia.

La mamá también le pidió a la maestra que cerrara su cuenta. ella se negó y aunque intentó evitar el escándalo, el rumor pronto llegó a otros padres de familia: “por supuesto, no estaba destinado a estudiantes. La madre de este alumno me exigió que cerrara la cuenta. Me negué y, en cambio, bloqueé tanto al hijo como a la madre, pero ya era demasiado tarde”.

Director se pronuncia

El director de la escuela contactó a Viktoria a quien acusó de haber ‘causado una tormenta’ y se solidarizó con los padres: “yo mismo tengo dos hijos y comprendo cómo se sienten estos padres”. Aunque el directivo le dijo a la maestra que tenía libertad de expresión, pero que había ido en contra de los valores de la institución.

“Si quieres demostrar tu valía (como bailarina erótica), tenemos el derecho de no seguir este camino. Esta es una excelente ocasión para transmitir a todos los padres los principios morales a los que nos adherimos”, dijo el director.

Viktoria Kashirina llevará su caso a la corte

En entrevista para medios locales, la maestra dijo que no se ha confirmado su despido. Hasta la fecha sigue dando sus clases en línea. Además, insistió en que no ha hecho nada malo y que llevará su caso a la corte.

“He estado bailando en barra durante varios años y soñé con hacer un video durante mucho tiempo”.

Asimismo, Viktoria señaló que pese a la reprimenda del director, ha recibido el apoyo de algunos alumnos y padres de familia.

Según recordó, cuando firmó su contrato no se impusieron restricciones en sus redes sociales: “el despido es absolutamente injusto porque no hay nada que contradiga las reglas de mi contrato de trabajo. y el comportamiento inmoral es generalmente un concepto muy abstracto”.

A continuación, le compartimos el video para que juzgues usted mismo las imágenes:

Russian teacher Viktoria Kashirina fired after this racy strip tease video went viral on social media. pic.twitter.com/J9xkX2txbT — MChheda (@MC_IBTimesSG) December 9, 2021

Publicidad