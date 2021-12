Al menos 50 muertos por tornado en Kentucky, EE. UU.

Al menos 50 personas murieron en Kentucky por el paso de un tornado, declaró el sábado el gobernador de ese estado del sureste de Estados Unidos, en momentos en que varias regiones del país se están viendo afectadas por tormentas.

Varias localidades de Kentucky quedaron devastadas por el fenómeno.

This pretty much sums it up in :19. #Mayfield #MayfieldTornado #KyWx #WX pic.twitter.com/IcPL4XGtPS

El gobernador añadió que este fue “el tornado más grave en la historia de Kentucky”.

El colapso del techo de una fábrica de velas dejó un gran número de víctimas en la localidad de Mayfield, aseguró el responsable.

“Antes de la medianoche (del viernes), declaré el estado de emergencia”, precisó.

Las tormentas dejaron víctimas y daños en varios estados del sureste y el centro-sur de Estados Unidos el viernes.

Una tormenta ocurrida más temprano devastó un centro de distribución de Amazon en el estado de Illinois, según las autoridades locales. Los medios reportaron que un centenar de trabajadores estaban atrapados en el lugar.

El sábado en la mañana, equipos de emergencia trabajaban en el rescate de los empleados de este depósito del gigante de la distribución, un tercio del cual quedó reducido a escombros.

Los empleados trabajaban en el turno nocturno procesando miles de órdenes antes de las festividades navideñas.

MAYFIELD, KENTUCKY: WDRB's Travis Ragsdale has arrived in Mayfield, Kentucky, one of the locations hardest hit by overnight storms. He describes the town as "basically gone" with "just about every building destroyed." @TravisRagsdale #tornado #kytornado #kytornaoes pic.twitter.com/uFB5a8aRIV

