Ben Affleck culpa de su alcoholismo a su ex Jennifer Garner

Durante la gira promocional de su nueva película, The Tender Bar, Ben Affleck respondió a las preguntas con honestidad, sin esquivar temas delicados o aspectos muy íntimos de su vida privada.

Sin embargo, el actor atravesó los límites al hablar de su ruptura con su ex esposa, Jennifer Garner, o al menos, así lo creen los fans.

En una entrevista en el programa The Howard Stern Show, culpó a la actriz de su adicción al alcohol. Dijo que si no se hubiera separado de ella, probablemente seguiría bebiendo hoy en día.

Además, contó que si hubieran permanecido juntos, habrían terminado haciéndose la vida imposible el uno al otro.

“Habríamos terminado destrozándonos. Probablemente todavía seguiría bebiendo”, dijo Affleck. “Eso fue en parte la razón por la que empecé a beber, me sentía atrapado. Me decía: ‘no puedo irme por mis hijos, pero no soy feliz. ¿Qué hago?’ Lo que hice fue beberme una botella de whisky en el sofá, y resultó que esa no era la solución”, agregó.