“Será necesario que demos más de lo que venimos dando para avanzar ante Antigua”, dice Rotondi

Malacateco enfrentará este miércoles a Antigua GFC en el duelo de ida de las semifinales del Torneo Apertura 2021. El estadio Santa Lucía se vestirá de gala para el duelo entre dos de los equipos más goleadores del actual campeonato.

💥SEMIFINAL DE IDA💥

Malacateco vs Antigua GFC

📆 Miércoles 22 de diciembre

🕒 11:00 horas

🏟️ Estadio Santa Lucía

Matías Rotondi fue el máximo goleador de la fase regular del Apertura 2021 con 15 tantos en 1974 minutos disputados, el argentino ha sido de los más constantes en el equipo de Roberto Hernández que se ha asentado entre los cuatro mejores del certamen.

Durante una charla con las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas, Matías Rotondi comentó sobre la llave de semifinal que tendrá su equipo ante Antigua y sobre su destacado campeonato.

¿Qué piensa del rival y del partido?

Antigua tiene gran poderío en la ofensiva, pero como lo conocemos, estamos trabajando para poder sacar un buen resultado de local y poder ir a Antigua a conseguir el boleto a la final. Es uno de los rivales que mejor juega y sabemos que no será fácil, pero somos muy unidos y sobre todo tenemos la esperanza de pasar a la final.

Se necesitará un extra para vencerá a Antigua…

Será necesario que demos mucho más de lo que venimos dando, siempre he dicho que en esta parte de instancia finales los equipos se potencian, se juega con más presión. Sabemos que son 180 minutos y el que mejor haga las cosas tiene más chance de pasar de ronda. Vamos a trabajar para avanzar y doblegaremos los esfuerzos que hemos venido haciendo.

Malacateco se merece llegar a una final porque viene haciendo las cosas bien, nos ha costado mucho, pero somos un grupo unido y humilde que está logrando grandes cosas. Esperamos seguir en este camino.

¿A quién dedica su buen torneo?

Como siempre digo los títulos personales son consecuencia de lo que hace el equipo, también es dedicado a mis compañeros que sin ellos no hubiera logrado el título personal, muy agradecido porque los goles han ayudado a ir tomando confianza.

¿Puede salir Matías Rotondi?

Tengo una cláusula de rescisión para salir al terminar el torneo, pero se oyen muchas cosas en las redes que no son ciertas. Estoy agradecido con Malacateco y no es bueno que circule información falsa porque nos estamos jugando instancias decisivas, en otros clubes suena mi nombre y están compitiendo, no queda bien.

La realidad es que al terminar el torneo esperemos que con un título pueda pensar que va a ser de mi futuro, pero por ahora sigo concentrado en lo que estoy haciendo y no quiero desviarme del objetivo y la meta que tengo este año.

¿Cómo está el grupo?

El ambiente es el mejor, es casi perfecto, este pase a semifinal fue un gran alivio porque eliminamos al último campeón, un rival muy difícil. El grupo está con mucha ilusión, cada vez estamos mejor y más unidos, con mucha esperanza de lo que va a ser esta gran semifinal.

Mensaje a la afición

Les agradecemos lo que han hecho y pedimos nos sigan acompañando como este último partido en el que se hicieron sentir. Sigan confiando en nosotros, este equipo está demostrando tener buen carácter y tiene un buen fútbol.

