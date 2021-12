Famosas transformaron sus cuerpos y ahora presumen esculturales figuras

El año está a pocas semanas de terminarse y muchos están recordando todos aquellos objetivos que no cumplieron, el más común es el bajar de peso y tener un cambio radical de imagen.

Sin embargo, nunca es tarde para empezar y hay actrices, cantantes y otras celebridades del espectáculo que han hecho una increíble transformación durante este 2021 que podrían servir de inspiración.

Este año empezó con mucha incertidumbre, pues la pandemia de Covid-19 todavía estaba presente en varios países del mundo.

Sin embargo, poco a poco, gracias a la vacunación y a las restricciones sanitarias, las actividades se fueron retomando. Mientras tanto, muchas estrellas de la farándula no esperaron para empezar a hacer cambios en su vida y comenzaron a realizar rutinas de ejercicio o bien, mejorar su alimentación.

Transformación de Celebridades

Adamari López

La conductora de ‘Hoy Día’ es una de las actrices que se ha robado las miradas debido a su drástico cambio físico.

Durante este año, sus fans fueron testigos de sus intensas rutinas de ejercicios, pues ella compartió por medio de sus redes sociales cada una de las actividades que la hicieron perder más de 50 libras kilos.

Khloé Kardashian

La hermana de Kim Kardashian bajó 40 kilos en 2018 y desde ese momento se había mantenido con una figura envidiable, pues a pesar de estar más delgada todavía cuenta con la silueta de reloj de arena que por años la ha hecho destacar en la farándula.

Pero Para mantenerse en su peso ideal, la socialité bajó 15 libras este años y cambió bastante su físico. Tanto así, que en varias fotos fue comparada con Ariana Grande.

Rebel Wilson

uego de perder 70 libras, Rebel Wilson concedió una entrevista para hablar de 2020, su auto proclamado “Año Healthy”, en el programa The Morning Crew.

La actriz quiso compartir su procesos de pérdida de peso de forma pública, a través de Instagram y ahora confiesa los cambios y comentarios que ha recibido.

Ella recalca que algo ha cambiado después de adelgazar tanto y no ha sido precisamente su cuerpo.

“Lo que es interesante es la forma en la que te tratan las personas. A veces siendo más grande la gente no te miraba dos veces”, asegura. “Ahora que estoy en buena forma, se ofrecen a llevarme la compra al coche y a sostenerme las puertas”.

Para ella ha sido sorprendente la cantidad de atención que recibe en las redes sociales.

Chiquis Rivera

A principios de año, sorprendió a sus fans al perder peso y lucir una figura espectacular. Janney Marín Rivera siempre ha sido inspiración para las chicas ‘curvy’ que tienen caderas muy anchas, así que con este nuevo régimen alimenticio y una vida fitness, demostró que no es necesario perder varios kilos para estar saludable y tener una figura envidiable.

Margarita “La Diosa de la cumbia”

Sin duda alguna, la cantante de cumbia demostró que no hay edad para hacer un cambio, por lo que a los 61 años Margarita decidió ponerse a dieta y perder 13 kilos. La intérprete de ‘Escándalo’ confesó que tras su divorcio con quien sigue siendo su manager, enfrentó diversas dificultades en su vida personal, sobre todo las que refieren al amor propio.

“Estoy que no me quepo de la felicidad, y ahora ya hasta puedo doblar la pierna y me siento inalcanzable, me siento bonita y me siento con una bella alma que tiene mucha música que ofrecer”, dijo en entrevista para Ventaneando.

