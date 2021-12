La Pirulina envía mensaje a las “solteronas” y responde a las críticas

Gran sorpresa dio Norma Lucrecia Galicia, conocida como “La Pirulina“. El 18 de diciembre dio la noticia de que se había casado.

Lo que despertó el interés de muchos fue que su esposo es menor que ella. Este hecho generó memes y críticas, pero también mensajes de felicitaciones para la comerciante.

La boda por lo civil se llevó a cabo en su residencia.

Hay felicidad en mi corazón… pic.twitter.com/v99Bz5ut5I — La Pirulina (@PirulinaGt) December 19, 2021

“Gracias a todos por sus felicitaciones! De antemano les deseo una Feliz Navidad!”, escribió La Pirulina en sus redes sociales.

De antemano les deseo una Feliz Navidad! pic.twitter.com/krOJuL0jIp — La Pirulina (@PirulinaGt) December 21, 2021

Mensaje a las solteronas

A través de su cuenta de Tik Tok, la famosa salió luciendo un atuendo coqueto y un nuevo look.

“El motivo de este video es decirle a todas las mujeres maravillosas, solteras o madres solteras, o si están solteronas todavía, que si Pirulina pudo ustedes también”, comenta.

“Ese día que me case estuve recibiendo muchas llamadas y mensajes de felicitaciones. Me alegra mucho saber que habemos personas que aún creemos en el amor”, agregó.

“Ahora a las personas que me criticaron, esos mensajes machistas, por eso es que estamos como estamos. Me siento muy feliz con mi boda, yo misma cocine y no necesito que la gente me critique. Había quiénes trataban de insultarme pero en ese momento yo ni tuve tiempo”.

Concluyó enviando un mensaje de Feliz Navidad. Para la publicación, La Pirulina decidió desactivar los comentarios para evitar más críticas.

