Manchester United rescata un empate en su visita al Newcastle

Desde la llegada de Ralf Rangnick, el United había demostrado una mejoría considerable. Llegaban a este juego como séptimos en la tabla y sus tres últimos choques los cuentan por victorias. De ganar, dormirían en quinta posición, sin embargo, el Newcastle cortó la racha de victorias de los ‘Red Devils’.

Después de 3 derrotas consecutivas, el Newcastle United volvió a sumar tras empatar 1-1 contra el Manchester United en St. James Park, el gol de los ‘magpies’ fue obra del francés Allan Saint-Maximin; Cavani empató por los ‘Red Devils’.

Recordemos que, debido a la nueva ola provocada por la nueva variante del COVID-19, tres partidos de este ‘Boxing Day’ han tenido que ser suspendidos: Liverpool-Leeds United, Wolves-Watford y Burnley-Everton.

⏱ It ends in a draw at St. James' Park. #NEWMUN // #NUFC pic.twitter.com/7REeNi4b0U

Con anotaciones de Saint-Maximin (Newcastle) y Cavani (Man U), Newcastle y Manchester United protagonizaron un empate en St. James Park en el cierre de la jornada 19 de la Premier League.

Es el primer tropiezo de los ‘Red Devils’ desde que inició la era de Ralf Rangnick al frente del Man U, que venían de tres victorias consecutivas en la Premier League.

La actividad en 2021 para el Manchester United finalizará el jueves, 30 de diciembre, cuando reciban al Burnley en Old Trafford, club que al igual que el Newcastle lucha por no descender.

Los ‘Red Devils’ llegarán a dicho partido con la urgencia de ganar, pues una derrota ante uno de los coleros del certamen los alejaría de las competiciones europeas a falta de media temporada por disputarse.

