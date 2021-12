VIDEO. Barcelona anuncia el fichaje de Ferran Torres

Una campaña excelente como valencianista que propició su fichaje para el Manchester City de Pep Guardiola. De esta forma, después de toda una vida de valencianista, Ferran se trasladó de LaLiga a la Premier League. Del extremo a la punta de ataque. Porque su llegada Inglaterra propició su explosión como anotador. 11 dianas en 30 partidos fue su carta de presentación en su primer curso en Manchester, en 2020/21. Periodo donde también experimentó el éxito en forma de trofeos con la liga y la EFL Cup.

De este modo, este 2021/22 el nuevo fichaje azulgrana arrancó su segunda etapa en el club inglés donde firmó cuatro presencias y dos goles.

Ferran Torres has left Manchester City and completed a permanent move to Barcelona. #ManCity

— Manchester City (@ManCity) December 28, 2021