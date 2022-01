Se abre convocatoria para la beca Fulbright de Excelencia y Logros en la Enseñanza

La Embajada de los Estados Unidos en Guatemala dio a conocer que queda abierta la convocatoria para aplicar a la beca Fulbright Teaching Excellence and Achievement (TEA, por sus siglas en inglés).

Este es un programa dirigido para profesores de secundaria que enseñan inglés, inglés como lengua extranjera (EFL), matemáticas, ciencias y estudios sociales, incluyendo a profesores de educación especial en todas las materias.

“TEA es un programa de intercambio de seis semanas en una universidad de los Estados Unidos”, resalta la Embajada.

Abre la convocatoria para la beca Fulbright (TEA) de Excelencia y Logros en la Enseñanza para maestros de secundaria https://t.co/7RzWGbXr1M — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) January 5, 2022

Sobre el programa

El programa TEA consiste en seminarios académicos enfocados en metodologías de enseñanza, aprendizaje centrado en el estudiante, instrucción basada en contenido, planificación de lecciones y capacitación en tecnología de instrucción para maestros.

“Se ofrecerá instrucción intensiva del idioma inglés a aquellos maestros que necesiten apoyo adicional”, indica la convocatoria.

Por otro lado, se menciona que dicho programa también incluye una práctica de un mínimo de 40 horas con un maestro de Estados Unidos dentro de una escuela secundaria cercana a la universidad anfitriona, ello con la finalidad de involucrar a los participantes en el entorno de una clase en ese país.

Además, se indica que se brindará enriquecimiento cultural, tutorías y apoyo a los participantes durante la duración del programa. “TEA proporciona a los participantes recursos prácticos que pueden utilizar en su enseñanza, así como habilidades para formar formadores”, añaden.

Los participantes seleccionados viajarán a los Estados Unidos en enero de 2023 o septiembre de 2023 (los solicitantes deben indicar su preferencia).

¿Quiénes pueden aplicar?

Los solicitantes deben cumplir con todos los siguientes requisitos:

Ciudadanos guatemaltecos que actualmente viven y trabajan en Guatemala. Los candidatos de las zonas rurales recibirán una consideración prioritaria.

Maestros actuales de nivel secundario y de tiempo completo en las materias de inglés, inglés como lengua extranjera (EFL), matemáticas, ciencias o estudios sociales, incluyendo a maestros de educación especial en todas las materias. Los profesores de instituciones públicas reciben una consideración prioritaria. Los solicitantes no necesitan enseñar las materias en inglés, pero deben dominar el inglés ellos mismos.

Los candidatos deben poder demostrar suficiente dominio del idioma inglés oral y escrito para participar en seminarios profesionales y hacer presentaciones en las escuelas de los EE. UU. Se realizará una prueba de inglés. Si tiene un examen TOEFL reciente, favor de indicarlo en su solicitud.

Los solicitantes deben tener al menos una licenciatura o su equivalente.

Se aclara que el Profesorado de Enseñanza Media (PEM) es el equivalente a un título técnico, no a una licenciatura. Por lo que no es aceptable.

Los solicitantes deben haber completado al menos cinco años de enseñanza a tiempo completo para marzo de 2022

Serán considerados aquellos profesores que puedan demostrar roles de liderazgo en sus escuelas o comunidades.

Para inscribirse:

Primero, revise lo anterior cuidadosamente para confirmar si cumple con todos los requisitos preliminares del programa. Si es así, lo invitamos a presentar su solicitud antes del 5 de marzo de 2022, en este enlace: https://www.irex.org/project/fulbright-teaching-excellence-and-achievement-program-fulbright-tea . Empiece a prepararse para realizar el examen TOEFL. Si es seleccionado, debe anticipar tomarlo en marzo de Entrevistas: Se seleccionará una lista corta de candidatos para ser entrevistados a finales de marzo de 2022. Cada entrevista se lleva a cabo en inglés y dura aproximadamente 20 minutos.

Si no lo contactan para programar una entrevista antes del 15 de abril de 2022, eso indica que no fue seleccionado para continuar con la siguiente etapa del proceso de selección. Los solicitantes no seleccionados para las entrevistas no recibirán una notificación al respecto.

Los becarios preseleccionados deben realizar el examen TOEFL. El costo del examen está cubierto por el programa. La selección final de los maestros Fulbright TEA la realiza la Junta de Becas Extranjeras William Fulbright (FFSB), una junta independiente designada por el Presidente con la responsabilidad de supervisar todos los programas de intercambio académico Fulbright.

* Con información de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala.

