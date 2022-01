Reacciones de los protagonistas de Full House a la muerte de Bob Saget

Bob Saget, famoso por su papel protagónico de Danny Tanner en “Full House”, murió a los 65 años, informó el sitio de espectáculos TMZ.

De acuerdo el medio estadounidense, el actor falleció el domingo en el Ritz-Carlton de Orlando, Florida.

El Departamento del Sheriff del Condado de Orange y el departamento de bomberos respondieron a un llamado alrededor de las 4 p.m. después de que la seguridad del hotel lo encontrara en su habitación.

Fue declarado muerto en el lugar, pero las circunstancias de su fallecimiento aún se desconocen.

Amigos y excolegas recordaron al comediante por su humor y amabilidad. John Stamos encabezó los tributos.

En redes sociales, escribió que estaba “destrozado” por la muerte de su excoprotagonista de “Full House”.

I am broken. I am gutted. I am in complete and utter shock. I will never ever have another friend like him. I love you so much Bobby.

— John Stamos (@JohnStamos) January 10, 2022